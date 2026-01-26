Эксперт сообщил о попадании 16 ракет в ТЭЦ Киева: в Воздушных силах прокомментировали

Александр Харченко отметил, что столица имеет до 30% от необходимой электроэнергии.

Киевские ТЭЦ больше не производят электроэнергию после попадания по ним 16 баллистических ракет во время атаки России 13 января. Об этом в эфире "Суспільного" заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, попадание баллистики по ТЭЦ существенно осложнило ситуацию со светом в столице.

"Проблема Киева создана 13 января. Потому что тогда 16 ракет, насколько мне известно, попали в киевские ТЭЦ. К сожалению, в результате удара они перестали работать как источник электричества", - отметил эксперт.

Видео дня

Он добавил, что столичные ТЭЦ обеспечивали до половины потребностей столицы в электроэнергии. По его словам, теперь Киев полностью зависит от внешних источников энергии, отметив, что электроэнергию "нужно завести извне через высоковольтные сети, а их тоже постоянно атакуют".

Кроме того, эксперт напомнил, что Киев очень большой потребитель электроэнергии - городу нужно около 2 гигаватт электроэнергии.

"А есть максимум 750 мегаватт", - констатировал Харченко.

В то же время спикер Воздушных сил, полковник Юрий Игнат в комментарии УНИАН опроверг информацию о том, что 13 января по ТЭЦ в Киеве прилетело 16 баллистических ракет.

По его словам, в тот день в столице сбили две баллистические ракеты, а остальные были в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

"Две ракеты были уничтожены над Киевом, были сбиты системой Patriot, именно баллистика. А география удара была большая. В тот день было атаковано много регионов в разных частях Украины. Это и Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Киевская область. Из тех 16-ти баллистических ракет, о которых он (Александр Харченко, - УНИАН) говорит, - это общий результат удара врага. Над Киевом сбиты две баллистические ракеты", - пояснил Игнат.

Атака РФ на энергетику Украины - последние новости

В ночь на 24 января РФ массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались столица, Киевская, Сумская, Харьковская, Черниговская области.

Из-за последствий очередной атаки врага в четырех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого, часть жителей Киева, Киевской, Черниговской и Харьковской областей временно остались без света.

По словам руководителя Центра исследований энергетики Александра Харченко, Киев могут перевести на графики отключения света не ранее чем через неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: