Эксперт сообщил о попадании 16 ракет в ТЭЦ Киева: в Воздушных силах прокомментировали

Киевские ТЭЦ больше не производят электроэнергию после попадания по ним 16 баллистических ракет во время атаки России 13 января. Об этом в эфире "Суспільного" заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
По его словам, попадание баллистики по ТЭЦ существенно осложнило ситуацию со светом в столице.
"Проблема Киева создана 13 января. Потому что тогда 16 ракет, насколько мне известно, попали в киевские ТЭЦ. К сожалению, в результате удара они перестали работать как источник электричества", - отметил эксперт.
Он добавил, что столичные ТЭЦ обеспечивали до половины потребностей столицы в электроэнергии. По его словам, теперь Киев полностью зависит от внешних источников энергии, отметив, что электроэнергию "нужно завести извне через высоковольтные сети, а их тоже постоянно атакуют".
Кроме того, эксперт напомнил, что Киев очень большой потребитель электроэнергии - городу нужно около 2 гигаватт электроэнергии.
"А есть максимум 750 мегаватт", - констатировал Харченко.
В то же время спикер Воздушных сил, полковник Юрий Игнат в комментарии УНИАН опроверг информацию о том, что 13 января по ТЭЦ в Киеве прилетело 16 баллистических ракет.
По его словам, в тот день в столице сбили две баллистические ракеты, а остальные были в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
"Две ракеты были уничтожены над Киевом, были сбиты системой Patriot, именно баллистика. А география удара была большая. В тот день было атаковано много регионов в разных частях Украины. Это и Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Киевская область. Из тех 16-ти баллистических ракет, о которых он (Александр Харченко, - УНИАН) говорит, - это общий результат удара врага. Над Киевом сбиты две баллистические ракеты", - пояснил Игнат.
Атака РФ на энергетику Украины - последние новости
В ночь на 24 января РФ массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались столица, Киевская, Сумская, Харьковская, Черниговская области.
Из-за последствий очередной атаки врага в четырех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого, часть жителей Киева, Киевской, Черниговской и Харьковской областей временно остались без света.
По словам руководителя Центра исследований энергетики Александра Харченко, Киев могут перевести на графики отключения света не ранее чем через неделю.