Заменить киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 нереально: эксперт о ситуации в городе

Между тем, по состоянию на сегодняшнее утро, в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек.

Заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками практически нереально.

Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире НовиниLive. Он пояснил, что так называемые мини-ТЭЦ в случае аварии могут обеспечить электроэнергией предприятия теплокоммунэнерго, водоканалы и другие коммунальные службы.

Эксперт отметил, что для того, чтобы покрыть потребность столицы в мощности более полутора гигаватт электроэнергии, нужно более тысячи таких мини-ТЭЦ. Но кроме количества проблемой является и сложность их размещения и подключения.

"В лучшем случае такую когенерационную машину можно подключить за месяц, но в основном это занимает гораздо больше времени, потому что возникают проблемы с подключением", - сказал эксперт.

Между тем, как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, по состоянию на сегодняшнее утро, в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек после атаки россиян на столицу 24 января.

"С прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более чем 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - сообщил Кличко.

Проблемы с отоплением в Киеве

В ночь на 24 января россияне снова ударили по Киеву ракетами и дронами. В результате атаки вчера была нарушена работа метро, в городе снова возникли проблемы с водо- и теплоснабжением.

В частности, как сообщали столичные власти, в результате повреждений критической инфраструктуры, вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 тыс. домов. Большинство из которых уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

