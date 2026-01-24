Эксперт о последствиях ночной атаки России: ситуация со светом в Киеве улучшится не скоро

Самая сложная ситуация сейчас на Левом берегу столицы и на Оболони.

Из-за повреждений, которые понесла украинская энергетика в ночь на 24 января, и последствий предыдущих атак, энергетикам понадобится не менее недели, чтобы перевести Киев на прогнозируемые графики отключений света. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Что касается электричества, то реально для того, чтобы перевести Киев на более-менее предсказуемые графики, нужно как минимум неделя", - отметил эксперт.

По словам Харченко, более сложная ситуация со светом в результате вражеских атак в настоящее время наблюдается на Левом берегу столицы Киева и Оболони.

"Там поражены многочисленные объекты распределительной сети и уже накопились повреждения (энергообъектов, - УНИАН), которые создают сложную ситуацию (с электричеством, - УНИАН)", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, в ночь на 24 января Россия снова атаковала столичные ТЭЦ и ключевые высоковольтные узлы.

Ночная атака РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января, РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

Из-за последствий очередной атаки врага в четырех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого, часть жителей Киева, Киевской, Черниговской и Харьковской областей временно остались без света.

В частности, временно почти полностью было обесточено Чернигов, а в Киеве 88 тысяч семей временно остались без света.

