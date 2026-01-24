В четырех областях ввели аварийные отключения: где сложнее всего с электричеством

Как пояснили в "Укрэнерго", аварийные отключения введены из-за сложной ситуации в энергетике в результате российских обстрелов.

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщает "Укрэнерго"

Как отметили в компании, решение принято из-за "сложной ситуации в энергетике в результате российских обстрелов".

В частности, аварийные отключения света введены в Полтавской области с 9:17. Как пояснили в "Полтаваоблэнерго", к такому шагу энергетики прибегли из-за последствий российских атак на объекты энергетики.

Видео дня

Также временно без стабильных графиков отключения света будет жить и Черкасская область. По данным "Черкассыоблэнерго", аварийные отключения света в Черкассах и области введены с 9:11 из-за последствий предыдущих ракетно-дроновых атак.

Аварийные отключения света в очередной раз вернулись и в Харьковскую область. Как пояснили в "Харьковоблэнерго", они введены для стабилизации ситуации в энергосети.

При этом в регионе, параллельно, продолжают действовать и графики почасовых отключений.

Кроме этого, без графиков отключений света временно будет жить и Житомирская область. В "Житомироблэнерго" напомнили, что на время действия аварийных отключений света графики почасовых отключений не действуют.

Экстренные отключения электроэнергии не оставляют Киев и Киевскую область. Соответственно, графики отключений света не действуют.

Без стабильных графиков отключений остается и часть Одесской области. Как пояснили в ДТЭК "Одесские электросети", в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные, то есть аварийные отключения не по графику.

Обновлено в 10:59. Как отметили в Минэнерго, в результате атаки РФ в ночь на 24 января есть обесточенные потребители в Киеве и Киевщине, Черниговщине и Харьковщине.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - добавили в энергетическом ведомстве.

В большинстве регионов Украины, по данным энергетического ведомства, действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В ДТЭК "Киевские электросети" уточнили, что в результате ночной атаки РФ 88 тысяч семей временно без света

Ночная атака РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января, РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

В результате вражеской атаки почти половина Киева снова без тепла, а зеленая ветка метро работает в ограниченном режиме. Также в столице есть перебои с водоснабжением.

Вас также могут заинтересовать новости: