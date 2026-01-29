Российский 'Лукойл' второй раз прощается с зарубежной собственностью: кому достались активы

Соглашение должно быть одобрено Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США.

Российский нефтяной гигант "Лукойл", который в октябре 2025 года попал под санкции США, договорился о продаже зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle.

Пресс-служба российской компании сообщила, что "Лукойл" заключил соглашение с американской компанией о продаже 100% своей "дочки" LUKOIL International GmbH, которая владеет зарубежными активами группы из-за введенных санкций. При этом российская компания отмечает, что продажа ее зарубежных активов должна быть согласована Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - подчеркивается в сообщении.

Видео дня

В то же время россияне не собираются расставаться со своими активами в Казахстане.

По данным открытых источников, компания Carlyle - одна из крупнейших в мире международных инвестиционных компаний, специализирующаяся на управлении альтернативными активами. По состоянию на конец 2025 года под ее управлением находится более 474 миллиардов долларов активов.

Санкции США против России - главные новости

22 октября 2025 года США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". После введения ограничений "Лукойл" начал искать нового владельца для своих зарубежных активов.

Первая попытка продажи зарубежной собственности россиянами оказалась неудачной. США заблокировали сделку, поскольку считали, что потенциальный покупатель - трейдер Gunvor связан с россиянами.

Вас также могут заинтересовать новости: