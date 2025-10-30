'Лукойл' срочно продает международные активы на фоне санкций: кто стал покупателем

Российская нефтяная компания пытается защитить свои зарубежные активы от ограничений.

Подсанкционная российская компания "Лукойл" объявила, что ее международные активы, принадлежащие LUKOIL International GmbH, будут проданы компании Gunvor, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами", - говорится в заявлении нефтяного гиганта от 30 октября.

В компании подчеркнули, что продажа связана с ограничительными мерами США, введенными против "Лукойла" и его дочерних структур. Как сообщали в Вашингтоне, санкции касаются также компании "Роснефть" и 34 их зарубежных структур, и контрагентам грозят вторичные ограничения, если они не прекратят операции с подсанкционными юрлицами.

Что известно о покупателе?

Компания Gunvor, основанная Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко, ранее была одним из крупнейших продавцов российской нефти за границу. Тимченко считается близким к диктатору Владимиру Путину, однако после санкций 2014 года он продал свою долю Торнквисту, чтобы избежать ограничений.

"Лукойл" продает международные активы

Как сообщал УНИАН, на днях российская нефтяная компания "Лукойл", против которой США ввели недавно санкции, начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов.

Согласно информации на сайте "Лукойл", компания имеет зарубежные проекты в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Мексике.

