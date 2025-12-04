США приостановили часть санкций против российского 'Лукойла'

В Вашингтоне пояснили, что приняли меры для "смягчения ущерба потребителей и поставщиков, стремящихся осуществлять обычные транзакции" с розничными АЗС.

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила сделки с АЗС компании "Лукойл" за пределами России. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что сделки с примерно 2000 АЗС по всей Европе, Центральной Азии, Ближнему Востоку и Америке были разрешены до 29 апреля 2026 года, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

В Вашингтоне пояснили, что приняли меры для "смягчения ущерба потребителей и поставщиков, стремящихся осуществлять обычные транзакции" с розничными АЗС.

Важно, что решение фактически позволяет продолжить работу АЗС под брендом "Лукойл" в США и других странах, одновременно предотвращая отток средств в РФ.

Санкции против "Лукойла"

В октябре президент Дональд Трамп ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти", двух крупнейших российских нефтяных компаний, что привлекло множество заинтересованных покупателей на зарубежные активы компании, оцениваемые примерно в 22 миллиарда долларов. Это были первые прямые санкции США против российских компаний во время второго его срока.

В прошлом месяце Министерство финансов США разрешило компаниям вести переговоры с "Лукойлом" до 13 декабря о покупке зарубежных активов, но для заключения конкретных сделок им потребуется одобрение.

Сообщалось, что американская нефтяная компания Chevron изучает варианты приобретения международных активов российской компании "Лукойл".

