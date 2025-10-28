Компания сообщила, что начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей.

Российская нефтяная компания "Лукойл", против которой США ввели недавно санкции, начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов, сообщается в заявлении компании на сайте.

В сообщении указывается, что причиной такого решения стало введение ограничительных мер "некоторыми странами" против "Лукойла" и дочерних компаний.

"Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Согласно информации на сайте "Лукойл", компания имеет зарубежные проекты в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Мексике.

Санкции против нефтяных компаний РФ: последние события

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что по предварительным оценкам новые санкции США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%. Отмечается, что это приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц. Зеленский выразил надежду, что за этим решением администрации Трампа последуют "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса". Также он добавил, что, по его мнению, самым решительным шагом будет отказ Индии и Китая от покупки энергоресурсов у России, в первую очередь нефти.

Также мы писали, что танкерные компании из Греции, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, отказываются от работы с российскими нефтяниками из-за санкций США. Указывается, что по этой причине стоимость перевозки "черного золота" растет. Греческие компании, которые в 2025 году ежемесячно экспортировали от 10 до 20 миллионов баррелей, в октябре, по данным источников Reuters, снизили до минимума объем перевозок "черного золота".

Вас также могут заинтересовать новости: