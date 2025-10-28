Российская нефтяная компания "Лукойл", против которой США ввели недавно санкции, начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов, сообщается в заявлении компании на сайте.
В сообщении указывается, что причиной такого решения стало введение ограничительных мер "некоторыми странами" против "Лукойла" и дочерних компаний.
"Рассмотрение заявок потенциальных покупателей начато. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - отмечается в сообщении.
Согласно информации на сайте "Лукойл", компания имеет зарубежные проекты в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Мексике.
Санкции против нефтяных компаний РФ: последние события
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что по предварительным оценкам новые санкции США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%. Отмечается, что это приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц. Зеленский выразил надежду, что за этим решением администрации Трампа последуют "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса". Также он добавил, что, по его мнению, самым решительным шагом будет отказ Индии и Китая от покупки энергоресурсов у России, в первую очередь нефти.
Также мы писали, что танкерные компании из Греции, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, отказываются от работы с российскими нефтяниками из-за санкций США. Указывается, что по этой причине стоимость перевозки "черного золота" растет. Греческие компании, которые в 2025 году ежемесячно экспортировали от 10 до 20 миллионов баррелей, в октябре, по данным источников Reuters, снизили до минимума объем перевозок "черного золота".