Будапешт и Братислава должны представить свой план отказа от российских энергоресурсов.

Европейская комиссия представила план полного прекращения импорта российской нефти и газа.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, страны, которые все еще импортируют российскую нефть (Венгрия и Словакия), должны будут подготовить планы диверсификации, чтобы постепенно отказаться от российского "черного золота" до конца 2027 года.

Что касается российского газа, то предложено запретить импорт "голубого топлива" из РФ с 1 января 2026 года.

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"Импорт по существующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года", - добавляют европейские чиновники.

Вместе с тем, для ряда членов Европейского Союза (ЕС), которые не имеют выхода к морю (в частности, Венгрии и Словакии) сделают исключение. Им позволят покупать российский газ по краткосрочным контрактам до конца 2027 года.

"Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен до конца 2027 года", - указано в плане.

Отмечается, что эта инициатива - часть стратегии REPowerEU - дорожной карты ЕС по полному прекращению импорта российских энергоресурсов: нефти, газа и ядерной энергии.

Отказ ЕС от российского газа - главные новости

Евросоюз длительное время обсуждает план полного запрета импорта российского газа. Венгрия и Словакия выступают против такого запрета. Вместе с тем, еврочиновники нашли обходной маневр.

В то же время Австрия призывает ЕС подумать о возобновлении импорта российского газа, в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, которое положит конец российско-украинской войне.

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