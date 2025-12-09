По словам Орбана, с начала 2025 года через Турцию в Венгрию поступило 7,5 млрд кубометров газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 8 декабря, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о продолжении поставок российского газа в Венгрию, сообщает MTI.

По окончании переговоров с Эрдоганом на пресс-конференции Орбан заявил о том, что они обсуждали сотрудничество в сфере энергетики.

Премьер Венгрии напомнил о недавней договоренности с США, что американские санкции в отношении российского газа и нефти не коснутся Венгрии. Кроме этого, Россия гарантировала дальнейшие их поставки.

Видео дня

"Сегодня же было договорено с президентом Эрдоганом, что турки обеспечат маршрут для этого", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что эта гарантия является "серьезным вопросом" и может быть необходимой, поскольку только в этом году через Турцию в Венгрию поступило 7,5 млрд кубометров газа.

Отказ от российских нефти и газа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что колумнист Гейвин Маквайер предполагает, что не только Венгрия и Словакия будут против постепенного прекращения импорта российского природного газа до 2027 года, поскольку есть и другие страны ЕС, которые зависят от дешевого "голубого топлива" страны-агрессора. В частности, Италия является наиболее зависимой от газа экономикой Европы. Также в этом списке указываются и Нидерланды. Примечательно, что значительную долю газа в энергетическом балансе имеет Великобритания, которая не является членом ЕС. Маквайер подытожил, что шесть крупных европейских стран зависят от природного газа на 30% или более. Примечательно, что в этом списке упоминается и Украина.

Также мы писали, что министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар призвал Россию и Украину не вмешивать его страну в войну и оставить в покое энергетическую инфраструктуру. Байрактар подчеркнул, что Турции необходимо обеспечить бесперебойность энергопотоков. Поэтому он заявил, что такие маршруты, как трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума, должны быть безопасными.

Вас также могут заинтересовать новости: