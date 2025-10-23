В ЕС согласовали 19-ый пакет санкций против России

Кая Каллас отметила, что Путину все труднее финансировать войну против Украины.

Евросоюз принял 19-ый пакет санкций против России, который включает, в частности, российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Об этом сообщила вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас в соцсети Х.

"Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он нацелен, среди прочих, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну", - написала Каллас.

Как писало издание Bloomberg, этот санкционный пакет имеет целью еще больше урезать Москве доходы от энергетики и заставить Владимира Путина начать переговоры. При этом вводится запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, на год раньше, чем планировалось изначально, а также задействованы ограничения против российских банков, кредиторов в Центральной Азии и нескольких криптовалютных бирж.

Пакет также включает торговые ограничения для китайских и индийских компаний, которые помогли России обойти санкции. Кроме того, он вводит запреты на экспорт товаров, используемых военной промышленностью Москвы, на сумму более 40 миллиардов евро.

Наконец, пакет ЕС вносит в "черный список" более 100 дополнительных нефтяных танкеров, которые помогают Москве в незаконной торговле энергоносителями, увеличивая их общее количество до примерно 550.

В издании отмечают, что утверждение санкций тормозилось Австрией, Венгрией и Словакией. Так, Вена хотела размораживания активов, связанных с российским магнатом Олегом Дерипаской, чтобы помочь компенсировать штрафы австрийскому банку Raiffeisen Bank International, которые он оплатил в России. В конце концов, страна отказалась от этой просьбы.

Венгрия тоже не стала накладывать вето на пакет санкций, потому что, по словам министра иностранных дел Петера Сийярто, их "основные национальные интересы не нарушаются".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что снимет свое вето, если лидеры Евросоюза внесут в итоговые выводы саммита положения по борьбе с высокими ценами на энергоносители в ЕС.

Санкции против России - последние новости

Накануне послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России в связи с ее войной против Украины, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа.

Запрет на СПГ вступит в силу в два этапа: краткосрочные контракты заканчиваются через шесть месяцев, а долгосрочные - с 1 января 2027 года.

22 октября стало известно, что США вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

