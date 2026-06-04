Украина обвалила добычу нефти в России: Кремль впервые признал проблему, - Reuters

В последние месяцы Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Россия впервые признала снижение добычи нефти с начала года. В Москве объясняют это "внеплановым техническим обслуживанием" на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Reuters.

"Текущий объем добычи действительно несколько ниже, чем в начале года. Это связано с тем, что ряд наших нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время находится в состоянии внепланового технического обслуживания", – отметил вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак.

Отмечается, что его заявление стало первым случаем, когда российский чиновник признал снижение добычи нефти в этом году. Россия, которая является третьим в мире производителем нефти, прекратила публиковать официальную статистику по добыче в апреле 2023 года.

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Новак не назвал причину проведения ремонтов, однако агентство отметило, что Украина в последние месяцы активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По данным Международного энергетического агентства, добыча сырой нефти в России в апреле снизилась на 460 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составила около 8,8 млн баррелей в сутки.

Удары по РФ и доходы агрессора

Как писал УНИАН, 3 июня Силы обороны нанесли серию дальнобойных ударов по объектам в Ленинградской области России. Наибольшее внимание тогда привлек масштабный пожар на Петербургском нефтяном терминале.

Также сообщалось, что доходы России от нефти и газа в мае выросли на 32,4% в годовом исчислении и достигли 678,9 млрд рублей (9,26 млрд долл.). Рост обеспечило подорожание нефти на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

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