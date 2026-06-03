Несмотря на санкции и расходы на войну: доходы РФ от нефти и газа резко выросли, - Reuters

Доходы от нефти и газа остаются основным источником поступлений в российский бюджет.

Доходы России от нефти и газа в мае выросли на 32,4% в годовом исчислении и достигли 678,9 млрд рублей (9,26 млрд долл.). Рост обеспечил подорожание нефти на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке, пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

В то же время по сравнению с апрелем доходы сократились на 20,7%, поскольку месяцем ранее бюджет получил дополнительные поступления от налога на прибыль, который уплачивается циклически.

Россия как третий в мире производитель и экспортер нефти после США и Саудовской Аравии стала одним из главных бенефициаров роста цен на нефть из-за войны между США и Израилем против Ирана.

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Отмечается, что нефтегазовые доходы остаются ключевым источником поступлений в российский бюджет. Финансы Кремля находятся под давлением из-за значительных расходов на оборону и безопасность после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

При этом по итогам первых пяти месяцев 2026 года доходы от нефти и газа составили почти 3 трлн рублей, что примерно на 30% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Бюджет России на 2026 год предусматривает получение 8,92 трлн рублей доходов от нефти и газа. Общие доходы бюджета в этом году прогнозируются на уровне 40,283 трлн рублей.

В 2025 году нефтегазовые доходы федерального бюджета России упали на 24% до 8,48 трлн рублей, что стало самым низким показателем с 2020 года.

Энергоресурсы в мире – последние новости

Агентство Reuters писало, что мировые цены на нефть продолжили рост на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,56 долл., или 1,6%, до 97,56 долл. за баррель.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после завершения войны в Украине Европа вернется к российским источникам энергии и отменит санкции против Кремля.

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