В Кронштадте могло произойти нечто более важное, чем удар по нефтяной инфраструктуре, - СМИ

Именно там расположена одна из ключевых баз Балтийского флота РФ, а также стратегически важный "Кронштадтский морской завод".

Украинские Силы обороны нанесли серию дальнобойных ударов по объектам в Ленинградской области России. Наибольшее внимание привлек масштабный пожар на Петербургском нефтяном терминале, однако эксперты обращают внимание, что гораздо более важными могли оказаться последствия атаки на военные объекты в Кронштадте.

Именно там расположена одна из ключевых баз Балтийского флота РФ, а также стратегически важный "Кронштадтский морской завод", который занимается ремонтом и модернизацией боевых кораблей российского флота, пишет Defense Express.

Пожар на нефтяном терминале под Санкт-Петербургом был зафиксирован многочисленными видео и фотографиями. По предварительным данным, в результате атаки было повреждено несколько резервуаров с нефтью. Объект играет важную роль в системе экспорта российской нефти через Балтийское море.

Видео дня

Впрочем, последствия удара по Кронштадту могут иметь гораздо больший военный эффект. Официально сообщалось о поражении военных целей на территории базы, однако из-за ограниченного количества кадров пока сложно полностью оценить масштабы повреждений.

Особое значение имеет именно судоремонтный завод в Кронштадте. Предприятие используется для ремонта и модернизации кораблей ВМФ России, включая корветы проекта 20380 и подводные лодки типа "Варшавянка". На заводе регулярно ремонтируют не только корабли Балтийского флота, но и суда из других российских флотов.

Спутниковые снимки, сделанные в конце мая, свидетельствовали о нахождении в сухом доке корабля длиной около 100 метров, что соответствует параметрам корветов проекта 20380. У причалов также находился большой корабль, похожий по размерам на фрегат.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по предварительной информации в результате атаки были поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт.

Кроме того, соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил о возможном поражении двух российских кораблей во время атаки. Впоследствии командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал видео удара по российскому корвету "Бойкий", который находился в сухом доке "Кронштадтского морского завода".

Если информация о серьезных повреждениях или уничтожении корабля подтвердится, это может стать одним из самых ощутимых ударов по инфраструктуре Балтийского флота РФ за последнее время. В отличие от нефтяных резервуаров, которые могут быть восстановлены или компенсированы запасами, потеря боевых кораблей и ремонтных мощностей напрямую влияет на военные возможности России.

Удар по Кронштадту

Напомним, в порту Кронштадт был поражен дронами российский корвет-носитель ракетного оружия "Бойкий", сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в Telegram.

Украинские дальнобойные дроны, атаковавшие новый завод "Кронштадт" в Дубне 28 мая, нанесли значительные повреждения предприятию и продемонстрировали феноменальную точность поражения.

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