Россия ударила 'Шахедами' по энергетическому объекту вблизи границы с Польшей

Город Нововолынск расположен в 15 километрах от границы с Польшей и Люблинским воеводством.

Российские беспилотники типа "Шахед" поразили энергетический объект в городе Нововолынск, расположенном прямо на границе с Польшей, в результате чего там частично отключились свет и водоснабжение.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны пролетели через север Киевской и Житомирской областей, угрожали Ривненской области, а затем могли атаковать Ковель и Нововолынск на Волыни.

Мэр Нововолынска Борис Карпус сообщил, что произошло попадание в энергообъект возле города.

Видео дня

"Друзья, по предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект возле Нововолынска. В части населенного пункта отключилось электричество. Также наблюдаются перебои с водоснабжением", - заявил он.

Позже мэр добавил, что повреждения энергообъекта очень серьезные и там продолжается пожар.

Как уточнил глава Волынской ОВА Роман Романюк, в результате атаки вблизи Нововолынская пострадал объект критической инфраструктуры.

"Волынь снова подверглась атаке БПлА типа "Шахед". В результате этого произошло отключение электроэнергии в одном из районов области. На данный момент без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Все соответствующие службы работают на месте над ликвидацией последствий", - подытожил он.

Удары РФ по Украине

18 марта Россия нанесла удар по Холодногорскому району - "прилет" произошел на окраине города. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека пострадали. В прилегающих к месту прилета частных домах выбиты стекла.

