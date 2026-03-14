В Украине увеличились отключения света из-за атаки РФ: в 'Укрэнерго' раскрыли детали

Энергетики призвали перенести использование мощных электроприборов на дневное время.

В результате массированной российской атаки в Украине энергетики были вынуждены изменить время и объем применения графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В результате массированной атаки – сегодня вынужденно изменены время и объем применения мер по ограничению потребления. В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Эти ограничения будут действовать до конца текущих суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки на утро остались без электричества потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, энергетики призвали граждан перенести использование мощных электроприборов сегодня на дневное время – с 11:00 до 16:00 – и ограничить в период с 17:00 до 22:00

"Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Однако, если в настоящее время в вашем регионе действуют почасовые отключения, пожалуйста – потребляйте электроэнергию максимально экономно", – говорится в сообщении.

Российская атака 14 марта – что известно

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего врагом было запущено 498 средств воздушного нападения, из них 460 целей удалось сбить.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, основной целью для россиян была энергетика Киевской области, однако есть также попадания в жилые дома и гражданские предприятия.

