Россия снова частично погрузила в темноту две области: где сложнее всего с электричеством

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Россия в очередной раз нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Частично без света остались потребители в двух областях.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге сообщил, что в результате вражеских обстрелов энергетики обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - отметил он.

Первый заместитель министра также проинформировал, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточены населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, добавив, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

По его словам, в Киеве и столичной области ситуация со светом остается сложной. Некрасов отметил, что электроэнергии в столице и области не хватает, поэтому действуют экстренные отключения.

"Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметил первый заместитель министра.

При этом, по данным ДТЭК Киевские региональные сети, Киевская область уже вернулась к графикам отключения электроэнергии.

Атака РФ на энергетику Украины - последние новости

В ночь на 24 января РФ массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

Из-за последствий очередной атаки врага в четырех областях Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого, часть жителей Киева, Киевской, Черниговской и Харьковской областей временно остались без света.

26 января стало известно, что Киевская область вернулась к почасовым графикам отключений света.

