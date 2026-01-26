Киевская область возвращается к отключениям света по графикам, - ДТЭК

Ситуация с электроснабжением остается сложной и может меняться.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киевской области. Теперь свет будут отключать по почасовым графикам.

Как сообщили в ДТЭК, ситуация остается сложной и может меняться.

"Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий", - говорится в сообщении компании.

Видео дня

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

В понедельник, 26 января, во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Народный депутат, член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк заявил, что для восстановления отопления во всех домах на Троещине нужно 4-5 дней. Он также спрогнозировал, что до конца зимы графики отключений электроэнергии останутся жесткими.

Издание The Wall Street Journal написало, что российские атаки на энергетику Украины не привели к социальному коллапсу, к которому стремилась РФ, атакуя гражданскую инфраструктуру. Вместо этого украинцы демонстрируют стойкость и умение обходиться тем, что позволяет им противостоять попыткам Москвы подавить их сопротивление.

Вас также могут заинтересовать новости: