Россия нанесла ракетный и дронный удар по Харькову: 80% города и области без света

В результате комбинированного удара повреждены энергетика, школы и жилые дома.

Вечером 26 января российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Харькову. Враг применил ракеты, в частности из реактивной системы залпового огня Торнадо-С, а также ударные беспилотники типа Shahed.

Об атаке сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Масштабные отключения электроэнергии

По словам Синегубова, в результате удара были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному отключению электроэнергии.

"Около 80% города Харькова и области сейчас без электроэнергии, поскольку у нас действуют аварийные графики отключений", - заявил глава ОГА.

Удары по жилым кварталам и учебным заведениям

Мэр Харькова сообщил, что три ракеты попали в Индустриальный район города.

"Это был энергетический объект, который питает Харьков - очень серьезное повреждение. Кроме этого поврежден лицей, 16 многоэтажных домов", - сказал Терехов.

Также подтверждено повреждение двух школ в этом районе.

По предварительным данным, ранения получили два человека. На местах попаданий работают спасатели и коммунальные службы.

Утром 27 января Суспільне обнародовало кадры с места удара по лицею: спасатели продолжали работы, а люди находились в укрытии из-за угрозы повторной атаки.

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове возникли перебои в работе электротранспорта. Движение поездов метро по Салтовской и Алексеевской линиям было приостановлено по техническим причинам.

Удары РФ по Украине - последние новости

Сегодня ночью армия РФ нанесла удар по Одессе. Есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела, кроме садика и церкви, повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

