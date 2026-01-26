Графики отключений 27 января: кому будут отключать свет во вторник

"Укрэнерго" сообщило об объемах отключений на следующий день.

Во вторник, 27 января, графики почасовых отключений для потребителей электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины. Такую информацию сообщает "Укрэнерго".

Также и для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Причина введения отключений света неизменна – это удары врага по объектам энергетической инфраструктуры и их последствия.

В части регионов, где ситуация в энергосистеме наиболее сложная, могут применяться аварийные отключения.

Графики также будут действовать при условии отсутствия новых обстрелов. Чтобы узнать о динамических изменениях в подаче электроэнергии, следует обратиться к официальным ресурсам облэнерго.

Напомним, что в ночь на понедельник оккупанты целенаправленно обстреливали Херсонскую ТЭЦ, чтобы вывести из строя инфраструктуру и сделать невозможным ее восстановление. В результате десятки тысяч жителей города остались без отопления. Сейчас ситуацию в Херсоне называют одной из самых тяжелых в Украине.

Между тем призывы мэра столицы Виталия Кличко к жителям покинуть Киев, чтобы облегчить нагрузку на инфраструктуру, имеют обратный эффект. Многие квартиры остались запертыми, и коммунальщики не могут попасть внутрь в случае необходимости провести аварийные работы. Такие квартиры будут взламывать.

