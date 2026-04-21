Графики отключений 22 апреля: будут ли украинцы со светом в среду

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы.

В среду, 22 апреля, во всех регионах Украины не планируется вводить ограничения на потребление электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что для бытовых потребителей не будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Также и промышленные предприятия смогут работать без ограничения мощности.

Несмотря на это, энергетики призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 16:00. То есть в часы наиболее эффективной работы солнечных электростанций.

Кроме того, в "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Отметим, что состояние энергосистемы может меняться. Поэтому в случае отсутствия света стоит проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Ситуация в энергетике Украины – главные новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что полное восстановление поврежденных в результате атак россиян ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 Киева до конца года невозможно.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые регионы отстают от графика подготовки к новому отопительному сезону. Среди них Зеленский выделил Донецкую, Черниговскую, Полтавскую и Кировоградскую области, а также Запорожье, Херсон, Львовскую область и город Киев.

По его словам, у столичных властей не хватает понимания того, как обеспечить все районы города достаточными резервными источниками энергии.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупредил, что новой целью российских атак на инфраструктуру станет система водоснабжения. По его словам, россияне понимают, что без воды крупные города окажутся в катастрофической ситуации.

