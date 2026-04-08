Во Франции отключат солнечные и ветровые электростанции: цены на электроэнергию упали ниже нуля

Отмечается, что выработка электроэнергии будет ограничена с 14 апреля.

Франция предпринимает новый шаг по устранению дисбалансов на энергетическом рынке. Субсидируемые солнечные и ветровые электростанции будут сокращать объемы производства, когда цена на электроэнергию опустится ниже ноля.

Издание Portfolio пише, що решение приняли, чтобы согласовать производство возобновляемой энергии с рыночными сигналами и сократить случаи появления отрицательных цен, что происходит все чаще.

Согласно сообщению компании EDF, с 14 апреля будет ограничена выработка солнечных и наземных ветровых электростанций общей установленной мощностью 842 МВт в те периоды, когда цены на спотовом рынке становятся отрицательными. То есть компания предлагает ожидаемую выработку затронутых электростанций на оптовом рынке по цене -0,11 евро/МВт·ч на ежедневной основе.

Видео дня

Однако такая цена фактически действует как "порог остановки": если рыночная цена опускается ниже этого уровня, электростанции "приходится отключать", а если же цена на аукционе остается выше, производство продолжается.

Отрицательное предложение выгодно, поскольку система поддержки компенсирует разницу между рыночной и гарантированной ценой, благодаря чему производитель получает доход даже в том случае, если рыночная цена отрицательная.

Компания подчеркнула, что эти так называемые гибкие предложения подаются ежедневно, независимо от того, ожидаются ли отрицательные цены. Такой подход обеспечивает автоматическую реакцию системы на изменение рыночной ситуации и сводит к минимуму необходимость административного вмешательства.

Так, в ближайшие недели EDF будет постепенно увеличивать объем солнечных и ветровых электростанций, которые активно реагируют на рыночные ценовые сигналы. Цель состоит в формировании портфеля мощностью 7,4 ГВт, который уже может оказать существенное влияние на работу французской электроэнергетической системы.

Кроме того, французское правительство ранее разрешило EDF запрашивать сокращение производства в случае отрицательных цен для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт, в отличие от прежнего порога в 12 МВт.

Стоит отметить, что подобная мера с мая 2025 года действует для трех морских ветровых электростанций.

Вас также могут заинтересовать новости: