В 'Новой почте' можно заряжаться во время отключений: какие гаджеты запрещены

В отделениях компании нельзя заряжать устройства с большим потреблением.

Украинцы могут во время отключений электроэнергии заряжать свои гаджеты и другие электронные устройства в отделениях "Новой почты", пока позволяет работа генератора. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Несмотря на критическое состояние энергетики, отделения "Новой почты" готовы помогать и делиться электроэнергией", - говорится в сообщении.

Украинцы могут подзарядить:

телефон;

ноутбук;

планшет;

наушники;

павербанк.

При этом в отделениях нельзя заряжать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции более 300 Вт/ч и другие.

Кроме того, в отделениях можно подключиться к Wi-Fi, провести онлайн-встречу, снять наличные (с комиссией, без комиссии - с карт NovaPay), а также для мам и детей воспользоваться небулайзером для ингаляции.

Отключение света в Киеве - последние новости

В ночь на 24 января Россия осуществила очередную воздушную атаку по Киеву. Последствия атаки фиксировались в пяти районах столицы. Самая сложная ситуация в Киеве на Троещине, где около 600 домов остались без всех услуг, в том числе и без водоснабжения.

В районе развернули 10 опорных пунктов обогрева на базе школ. Это опорные точки, где сосредоточатся ресурсы и технические решения. Пункты рассчитаны на работу и днем, и ночью. Эти пункты могут работать независимо от наличия тепла или электроэнергии.

22 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что приоритет номер один при зарядке в Пунктах несокрушимости - телефоны, павербанки и фонарики.

