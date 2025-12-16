Причиной закрытия стали плотные обстрелы, приближение фронта и охота дронов на машины.

Логистическая компания "Новая почта" закрывает отделение в Святогорске Донецкой области, где жители города могли получить лекарства, продукты, гуманитарную помощь, подзарядить мобильные телефоны и подключиться к интернету.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

"Мы до последнего оттягивали этот момент, но ситуация стала критически опасной. Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на машины, мы закрываем наше последнее отделение в Святогорске. Всем работникам, как всегда после эвакуации, мы предлагаем работу в других городах и департаментах компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на выход компании из Святогорска, "Новая почта" остается в Донецкой области. Продолжают работать 37 отделений "Новой почты", еще два новых планируется открыть до конца года.

Кроме того, компания развивает сеть почтоматов, чтобы люди могли получать посылки, избегая скоплений и лишнего риска. Сейчас в регионе работает 181 почтомат.

"Новая почта" на востоке Украины - последние новости

20 августа "Укрпочта" из-за опасности для жизни людей закрыла свои отделения в городе Константиновка в Донецкой области.

В мае "Новая почта" вынужденно закрыла свое последнее отделение №2, которое продолжало работу в Константиновке Донецкой области.

