Водоснабжение на левом берегу Киева восстановлено, - 'Киевводоканал'

На последних этажах многоэтажек водоснабжение может отсутствовать, даже если в районе услуга уже восстановлена.

Водоснабжение левобережной части Киева восстановлено. Об этом сообщил "Киевводоканал".

В компании напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

"Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города.

Российские удары по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января российские оккупанты нанесли очередной воздушный удар по Киеву. Последствия атаки фиксировались в пяти районах города.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что самая сложная ситуация в Киеве - на Троещине, где около 600 домов остались без всех услуг, в частности, и без водоснабжения.

По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, ближайшие две недели энергосистема Киева будет находиться в критическом состоянии из-за повторных ударов по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и подстанции "Киевская 750", которая обеспечивает до 80% электроснабжения столицы. Ситуация может привести к перебоям со светом и нерегулярной работе метро, поэтому киевлянам советуют иметь запас воды и продуктов.

