Водоснабжение на левом берегу Киева восстановлено, - 'Киевводоканал'

Водоснабжение левобережной части Киева восстановлено. Об этом сообщил "Киевводоканал".
В компании напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.
"Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения города.
Российские удары по Киеву
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января российские оккупанты нанесли очередной воздушный удар по Киеву. Последствия атаки фиксировались в пяти районах города.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что самая сложная ситуация в Киеве - на Троещине, где около 600 домов остались без всех услуг, в частности, и без водоснабжения.
По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, ближайшие две недели энергосистема Киева будет находиться в критическом состоянии из-за повторных ударов по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и подстанции "Киевская 750", которая обеспечивает до 80% электроснабжения столицы. Ситуация может привести к перебоям со светом и нерегулярной работе метро, поэтому киевлянам советуют иметь запас воды и продуктов.