В Пунктах несокрушимости можно заряжать не все: в ГСЧС объяснили, какие есть ограничения

Пункты несокрушимости работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить родным или подзарядить гаджеты, но не мощные зарядные станции. Ресурс генераторов ограничен, поэтому действуют определенные ограничения.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, приоритет номер один – это телефоны, павербанки и фонарики.

"Мы стремимся помочь как можно большему количеству людей одновременно. Зарядка мощных станций (типа EcoFlow) – все зависит от технических возможностей генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте. Решение о подключении мощных устройств принимает ответственное лицо на месте", – говорится в сообщении.

В службе объяснили, почему существуют ограничения. В частности, отмечается, что большая станция (ориентировочной мощностью 1-1,2 кВт и более) может вызвать перегрузку электрогенерирующего оборудования, из-за чего без возможности зарядить гаджеты останутся все.

"В настоящее время нет отдельного закона или регламента, который бы четко ограничивал мощность устройств в ватах. Поэтому все зависит от мощности оборудования в конкретном пункте - дежурные оценивают ситуацию на месте, чтобы энергии хватило каждому", - пояснили в ГСЧС.

Отключение света в Киеве - последние новости

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Однако специалисты разработали ряд технических решений, которые позволят перейти к "жестким, но прогнозируемым графикам". На этот режим должны выйти уже в ближайшие дни.

В то же время, в столице удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. Коммунальные службы делают для этого все возможное. На критических точках города задействованы 124 генератора различной мощности. Также в городе развернуто 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях.

