Венгрия назвала условие разблокирования €90 млрд, но Украине оно вряд ли понравится

Пока Украина не возобновит транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", Венгрия будет блокировать решение ЕС о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением (предоставить Киеву 90 млрд евро, – УНИАН)", – отметил венгерский дипломат.

Сийярто считает, что украинская сторона "издевается" и не возобновляет транспортировку нефти из политических соображений. Он добавил, что пока ситуация не изменится, речь не может идти ни о голосовании по выделению Украине 90 млрд евро, ни о какой-либо другой финансовой помощи Киеву, ни о принятии 20-го пакета санкций против России.

Видео дня

"Нефтепровод "Дружба" физически и технически готов к возобновлению транспортировки. Нет никаких технических проблем", – считает министр иностранных дел Венгрии.

Нефтепровод "Дружба" – главные новости

В январе Россия нанесла удар по нефтепроводу "Дружба". В результате атаки вспыхнул пожар на резервуаре для хранения нефти, который спасатели тушили в течение десяти дней.

Как сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, на момент удара в резервуаре находилось около 25 тысяч кубометров нефти, часть которой успели закачать в трубу. Из-за этого была повреждена часть внутреннего оборудования нефтепровода. Из-за значительных масштабов разрушений украинская сторона не смогла назвать конкретные сроки проведения ремонтных работ.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок, ставя под сомнение масштаб повреждений. При этом ни одна из этих стран не признала российский удар.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" имело бы тот же эффект, что и ослабление или отмена санкций против России. Он считает, что нефтепровод практически не влияет на мировой нефтяной рынок, поскольку речь идет об "абсолютно не тех объемах".

Вас также могут заинтересовать новости: