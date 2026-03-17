ЕС поможет Украине восстановить 'Дружбу' для транзита российской нефти

В письме к ЕС Зеленский сообщил, что ремонтные работы на газопроводе близки к завершению.

Европейский Союз предоставит Украине техническую поддержку и финансирование для восстановления поврежденного нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию. Об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта.

Он отметил, что после ударов России по нефтепроводу "Дружба" 27 января и прекращения поставок нефти, Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно", – говорится в посте Кошты в соцсети X.

Председатель Совета ЕС добавил, что блок продолжит сотрудничать с заинтересованными сторонами по поиску альтернативных маршрутов транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

Как пишет Reuters, в письме к ЕС президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ремонтные работы на газопроводе приближаются к завершению и что, при условии отсутствия дальнейших атак со стороны России, возобновление работы насосной станции ожидается через полтора месяца.

Венгрия накануне заявила, что будет продолжать блокировать кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и новые санкции против России, пока поставки нефти по трубопроводу "Дружба" остаются приостановленными.

"Обвинения в том, что Украина умышленно препятствует транспортировке нефти по трубопроводу "Дружба", являются безосновательными", – заявил Зеленский в своем письме Коште и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В письме Зеленскому оба лидера Евросоюза заявили, что возобновление потоков нефти через Украину "имеет большое значение для сохранения стабильности рынка и будет соответствовать договорным обязательствам Украины". Они также подтвердили свою приверженность ранее объявленному постепенному отказу от всего импорта нефти из России до конца 2027 года.

Нефтепровод "Дружба" – главные новости

В январе Россия нанесла удар по нефтепроводу "Дружба". В результате атаки вспыхнул пожар на резервуаре для хранения нефти, который спасатели тушили в течение десяти дней. В момент удара там находилось 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок, ставя под сомнение масштаб повреждений, нанесенных Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление нефтепровода "Дружба", по сути, не отличается от снятия санкций с россиян.

При этом Венгрия блокирует выделение Украине кредита на 90 млрд евро, называя условием разблокирования восстановление нефтепровода "Дружба".

