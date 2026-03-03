'Нефть закачивали в трубу, когда она горела': Шмыгаль раскрыл повреждения 'Дружбы'

На момент российского удара в атакованном резервуаре было 25 тысяч кубометров нефти.

Россия атаковала дроном один из крупнейших резервуаров нефти трубопровода "Дружба". Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, в момент удара там было 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

"Часть этой нефти, в момент когда она горела, во избежание техногенной и экологической катастрофы качали в трубу. Нефть кипела и, соответственно, большая часть внутреннего оборудования нефтепровода была повреждена высокой температурой", - отметил Шмыгаль

Он добавил, что после завершения дефектации (оценки повреждений) будет рассчитана смета, время и необходимые средства, чтобы все отремонтировать и иметь возможность дальше физически управлять нефтепроводом.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 27 января РФ атаковала нефтепровод "Дружба", из-за чего был прекращен транзит российской нефти через Украину в направлении Словакии и Венгрии

Впрочем, Венгрия и Словакия продолжают обвинять в отсутствии поставок российской нефти именно Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спутниковые снимки якобы подтверждают отсутствие повреждений нефтепровода "Дружба". На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что со спутника нельзя увидеть резервуар, который был поврежден.

В то же время оператор нефтетранспортной системы "Укртранснафта" заявила, что российская атака 27 января нанесла значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

