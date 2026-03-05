Орбан пригрозил Украине силовым путем 'сломать блокаду' нефтепровода 'Дружба': детали

Венгрия располагает "политическими и финансовыми инструментами", чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти, считает Орбан.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина блокирует транзит нефти по трубопроводу "Дружба" и пригрозил возобновить транспортировку нефти силой.

"Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Энергоресурс Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба", - отметил он на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Венгрия имеет "политические и финансовые инструменты", чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.

Видео дня

"Я хочу четко заявить, что здесь мы победим, и мы победим силой. Я не буду заключать никаких соглашений, не будет никакого компромисса. Мы их победим. Мы прорвем нефтяную блокаду", - отметил Орбан.

Нефтепровод "Дружба" - главные новости

Как писал УНИАН, в январе Россия нанесла удар по нефтепроводу "Дружба", что привело к пожару на резервуаре для хранения нефти, который тушили в течение 10 дней. 27 января транзит нефти в Венгрию и Словакию был прекращен. При этом Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении поставок именно Украину.

По словам первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля, на момент российского удара в резервуаре было 25 тыс. кубометров нефти, часть которой закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно через месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: