Зеленский отреагировал на визит венгерской делегации в Украину

Также президент раскрыл детали восстановления нефтепровода "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что делает венгерская делегация, которая ранее прибыла в нашу страну. Об этом украинский лидер заявил во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел мне сказал, что приехали люди", - сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что визит венгерской делегации является частной поездкой. В то же время, комментируя нефтепровод "Дружба", через который якобы прибыла венгерская делегация, президент отметил, что Украина работает с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антонио Кошту по этому вопросу.

"В последних наших разговорах по телефону мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного возобновления. Наш "Нафтогаз", они этим занимаются, они мне сказали, что примерно нужно полтора-два месяца. Но мы должны знать, что это восстановится только возможность (транспортировки, – УНИАН). Мы не говорим о восстановлении резервуаров. Если восстанавливать также то, что было разрушено ракетами, там самый большой резервуар центральной Европы. Его нужно шесть месяцев ремонтировать, например", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что ремонта требует и другой нефтепровод Одесса-Броды. По словам президента, это обсуждается на параллельном треке.

"А также нужно все это спрятать. Сегодня мы говорим, как закрыть нашу энергетику, это же также часть энергетической системы. Если все это еще защищать ПВО, нужно иметь это ПВО. Если части, которые закапывать или закрывать бетоном, иметь на это нужно и деньги, и время", – добавил Президент.

Нефтепровод "Дружба" - важные новости

Напомним, ранее стало известно, что в Украину направляется венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики страны Габором Чепеком. Они заявляли, что целью поездки является проведение переговоров по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.

На визит венгров в Украину отреагировали и в МИД. Как отметил спикер министерства Георгий Тихий, эта делегация не имеет статуса официальных лиц и никаких официальных встреч с украинской властью они не согласовывали.

