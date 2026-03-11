В Украину для проверки нефтепровода 'Дружба' едет венгерская делегация

Венгерская делегация решила личным визитом проверить функционал нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

Венгерская делегация во главе с государственным секретарём Министерства энергетики страны Габором Чепеком отправилась в Украину для проведения переговоров о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Будапешт рассчитывает выяснить, возможно ли восстановление поставок нефти по этому маршруту, который играет важную роль в энергоснабжении стран Центральной Европы.

"Мы хотим вести переговоры не только с киевским правительством, которое отвечает за энергетику, но и с послами там, представителем Европейской Комиссии, о том, что единственным решением европейского кризиса является восстановление нефтепровода "Дружба"" – написал в Facebook представитель венгерского Минэнерго.

По словам Чепека, делегация прибыла к венгерско-украинской границе и намерена провести ряд встреч с представителями украинских властей, отвечающих за энергетическую сферу. Также планируются консультации с дипломатами государств Европейского Союза и представителем Европейской комиссии. Главной темой переговоров станет перспектива восстановления транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба".

В Будапеште считают, что возвращение стабильных поставок по этому маршруту может способствовать снижению напряженности на энергетическом рынке Европы. Венгерская сторона связывает ухудшение ситуации в энергетике, в частности, с международными геополитическими факторами, включая конфликт на Ближнем Востоке. На этом фоне вопрос стабильности поставок нефти приобретает для региона дополнительное значение.

В состав делегации вошли специалисты из разных сфер энергетической отрасли. Среди них – эксперт по нефтяной промышленности, государственный чиновник, имеющий опыт работы в сфере международных отношений, а также аналитик энергетического рынка. Их задача – оценить состояние инфраструктуры и подготовить выводы о том, возможна ли технически быстрая стабилизация работы нефтепровода.

Перед визитом в Украину представители венгерской стороны провели консультации в Братиславе с представителями правительства Словакии и энергетического сектора. Словакия, как и Венгрия, заинтересована в возобновлении транзита нефти через "Дружбу", поскольку этот маршрут является одним из ключевых для поставок сырья в страны Центральной Европы.

Ультиматум Венгрии относительно "Дружбы"

Ранее Чепек сообщал, что направил письмо украинской стороне, в котором призвал урегулировать ситуацию вокруг трубопровода и восстановить его работу. Кроме того, Венгрия и Словакия обсуждали возможность отправки совместной мониторинговой миссии в район города Броды, где, по предварительным данным, произошло повреждение трубопровода. Такая миссия должна дать независимую оценку состоянию инфраструктуры и определить возможные пути восстановления транзита.

Вопрос будущего нефтепровода обсуждается и на уровне европейских институтов. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо провёл переговоры в Париже с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. После встречи он заявил, что стороны согласны с необходимостью поиска решения, которое позволит восстановить поставки нефти через "Дружбу".

Таким образом, визит венгерской делегации в Украину является частью более широких дипломатических и энергетических консультаций в Европе. Ожидается, что по итогам переговоров стороны смогут получить более чёткое понимание технического состояния нефтепровода и возможных сценариев его дальнейшей эксплуатации.

Следует отметить, во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может "думать о том, как нарастить свой живот, а не о том, как нарастить свою армию" только благодаря украинцам.

В чем причины конфликта Орбана и Зеленского

Эпицентром конфликта между лидерами Украины и Венгрии стал поврежденный оккупантами РФ нефтепровод "Дружба" и кредит от ЕС для Украины на 90 миллиардов, который блокирует правительство Орбана.

Вследствие взаимных обвинений и общения на повышенных тонах Будапешт выставил Киеву жесткий ультиматум: Орбан заявил, что Украина блокирует транзит нефти через трубопровод "Дружба" и пригрозил возобновить транспортировку нефти силой.

Владимир Зеленский отреагировал на шантаж венгерского премьера эмоционально и вспомнил блокирование Орбаном кредита для Украины со стороны Евросоюза в размере 90 млрд. евро, пригрозив дать адрес венгерского премьера бойцам ВСУ, чтобы профессионалы "общались на своем языке".

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе, дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отказал Орбану лично приехать в Броды и проверить состояние нефтепровода. Украинский президент сказал, что не просил лично проверять наличие ракет для Patriot на складах "одного из государств ЕС", когда ему сообщили, что их осталось мало.

В солидарность с Орбаном премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине за прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Оппозиция Словакии собирается за это судиться с Фицо.

