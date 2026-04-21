Германия останется без казахстанской нефти: Москва закрутит кран, - Reuters

Казахстан поставляет нефть в Германию по северной ветке "Дружбы", проходящей через Польшу.

Российская Федерация намерена с 1 мая прекратить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба", сообщает Reuters.

По данным источников издания, скорректированный график поставок нефти уже направлен Казахстану и Германии. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о решении по прекращению экспорта нефти.

"Мы попробуем это проверить", – сказал Песков журналистам во время ежедневной телефонной конференции.

Экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году составил 2,146 млн тонн, или около 43 000 баррелей в день, что на 44% больше, чем в 2024 году. Казахстан поставляет нефть в Германию через северную ветку "Дружбы", которая проходит через Польшу.

Казахская нефть поставляется преимущественно на нефтеперерабатывающий завод РСК в северо-восточном немецком городе Шведт, который в 2022 году прекратил закупать российскую нефть. Указанный завод вместе с другими активами российской нефтяной компании "Роснефть" были переданы в доверительное управление, что дало немецкому правительству контроль над ними в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Санкции США и национализация немецких активов "Роснефти"

Правительство Германии в сентябре 2022 года взяло под свой контроль "дочки" "Роснефти" – Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH. В Минэкономики ФРГ пояснили, что передали Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH под госконтроль, чтобы не прекращать деятельность трех нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау. Дело в том, что поставщики важных для НПЗ услуг и клиенты отказывались работать с "Роснефтью".

После введения санкций США против "Роснефти" в 2025 году Германия, по данным СМИ, изучала возможность национализации немецких активов российского нефтяного гиганта и последующей продажи их иностранному инвестору, но окончательное решение по этому вопросу не было принято.

