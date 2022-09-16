Компании перейдут в доверительное управление Федеральному сетевому агентству до февраля 2023 года

Правительство Германии взяло под свой контроль "дочек" "Роснефти" — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на сообщение министерства экономики Германии.

По данным издания, компании перейдут в доверительное управление Федеральному сетевому агентству до февраля 2023 года. А само решение вступит в силу сегодня, 16 сентября.

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В Минэкономики ФРГ пояснили, что передали Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH под госконтроль, чтобы не прекращать деятельность трех нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау. Дело в том, что поставщики важных для НПЗ услуг и клиенты отказывались работать с "Роснефтью", ее дочерними предприятиями в Германии, а также нефтеперерабатывающими заводами с участием российской компании.

Как уточняет Der Spiegel, только на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей. Это одна из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих компаний, которая снабжает топливом большую часть северо-восточной Германии.

Война в Украине и "Роснефть":

19 мая, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против европейцев, которые все еще входят в советы директоров крупных российских фирм. Речь шла, в частности, о российском лоббисте Герхарде Шредере, а также бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль, которая была членом наблюдательного совета "Роснефти" и запомнилась общественности своими танцами с Путиным.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост председателя совета директоров российской Государственной компании "Роснефть" 20 мая. Он был членом правления российской государственной нефтяной компании "Роснефть", зарабатывая на ней, согласно общедоступным данным, $600 тыс. на год.

Бывшая глава австрийского МИДа Карин Кнайсль в конце концов также покинула совет директоров "Роснефти".

28 мая 2022 года украинская спецслужба заблокировала деятельность подконтрольной РФ энергокомпании из кремлевской промышленно-финансовой группы "Роснефть".

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