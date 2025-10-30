Официальный Берлин ведет переговоры о продлении действия разрешения США на освобождение от санкций.

Германия изучает возможность национализации тамошнего бизнеса компании "Роснефть" и последующей продажи их иностранному инвестору после введения санкций США против нефтяного гиганта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, приоритет для Германии - постоянное освобождение немецкого подразделения "Роснефти" от американских санкций, но немецкие чиновники рассматривают возможность национализации бизнеса и его последующей продажи иностранному инвестору. Издание напоминает, что министерство финансов США сообщило, что выдало лицензию, которая освобождает немецкое подразделение российского нефтяного гиганта от санкций США до апреля 2026 года.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что правительство поддерживало "очень интенсивный" контакт с американскими властями, а выданная лицензия - "первый шаг", и они ведут переговоры о дальнейшем продлении такого разрешения после апреля следующего года.

Журналисты отмечают, что до сих пор Берлин воздерживался от взятия под контроль местных активов "Роснефти" из-за опасений, что придется выплачивать компенсацию Москве. Издание отмечает, что немецкие компании, имеющие заводы и другие инвестиции в России, могут подвергнуться сильнейшему ответному удару со стороны Кремля.

Санкции США против российских нефтяных гигантов

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против России. Они ударили по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям - "Роснефть" и "Лукойл".

В то же время американский Минфин сделал исключение для Берлина. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американское правительство предоставило письменные гарантии относительно того, что немецкий бизнес "Роснефти" освободят от новых энергетических санкций.

После введения новых ограничений стало известно, что "Лукойл" рассматривает предложения от потенциальных покупателей о продаже своих международных активов.

