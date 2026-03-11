Россия атаковала 'Шахедом' Харьков: есть погибшие и раненые

Уже известно о двух убитых и 7 раненых.

В Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БПЛА по гражданскому предприятию, есть убитые и раненые. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что вспыхнул пожар, а все экстренные службы работают на месте "прилета".

"Известно о двух погибших в результате российской атаки на Шевченковский район Харькова", - сообщил Синегубов.

Также, по последним данным, семь человек пострадали.

"Медики оказывают помощь пострадавшим в результате атаки РФ на гражданское предприятие в Харькове. В больнице сейчас находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет. Предварительно, у всех – взрывные ранения с травмами различной степени", – написал он.

Впоследствии он добавил, что в больницу доставили еще двух раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин.

Удары по Харькову - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия почти ежедневно атакует Харьков дронами и ракетами.

Так, в ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате атаки погибли более десятка человек.

Удар разрушил подъезд дома с первого по пятый этаж. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные прицельно атаковали жилое здание. По предварительным данным, ракета была выпущена с самолета и имела мощную боевую часть.

Вечером в понедельник, 9 марта, российские оккупационные войска снова атаковали Харьков, были пострадавшие.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате удара РФ повреждено остекление двух многоэтажных домов и 7 автомобилей. Две машины охватил огонь.

