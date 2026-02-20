Россия беспощадно ударила по газовой инфраструктуре Украины: какие последствия

По словам главы "НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, с начала 2026 года РФ более 20 раз атаковала объекты группы.

Российская Федерация атаковала дронами объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской области. На атакованном объекте вспыхнул сильный пожар, сообщил в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"В результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС Украины", - отметил глава "Нафтогаза".

По его словам, сегодняшняя атака - это "очередной целенаправленный удар по нашей нефтегазовой инфраструктуре". Он напомнил, что с начала 2026 года Россия более 20 раз атаковала объекты группы "Нафтогаз".

Сейчас бригады ГСЧС и "Нафтогаза" работают над ликвидацией последствий российской атаки под угрозой повторных обстрелов.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

В ночь на 19 февраля россияне нанесли очередные удары по электросистеме Украины. В результате атаки временно осталась без света часть жителей пяти областей Украины.

Не забывает враг и о других отраслях отечественной энергетики. В конце 2025 года Российская Федерация два дня подряд атаковала производственные объекты "Укрнафты". В результате ударов работа оборудования была временно остановлена.

