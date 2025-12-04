ТЭЦ подверглась серьезным разрушениям - повреждены помещения и оборудование станции.

Херсонская ТЭЦ приостановила работу из-за серьезных повреждений, которые были нанесены вражескими ударами. Без тепла остались 470 домов. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его информации, в течение последних дней российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ - били дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

"Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции. Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Террористы в очередной раз воюют против мирного населения", - заявил он.

По словам Прокудина, без тепла остались 470 домов - более 40,5 тысяч абонентов.

Глава ОВА добавил, что в связи с ситуацией собирает оперативное совещание, в ходе которого будут рассматриваться варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева", - отметил чиновник.

Прокудин напомнил, что в городе продолжают работать "Пункты несокрушимости", где можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными.

Сегодня, 4 декабря, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о смерти 6-летней девочки, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона.

Она умерла в больнице. Чиновник добавил, что медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

