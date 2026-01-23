Потепление не поможет: эксперт объяснил, почему отключения света в Киеве не смягчатся

Причина отключений - повреждения линий и ограниченные возможности передавать электроэнергию в столицу.

Улучшение погоды не повлияет на ситуацию со светом в Киеве, ведь главная проблема - не мороз, а серьезные повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Никак погодные условия не повлияют, потому что проблема не в этом", - сказал Рябцев.

Эксперт отметил, что в настоящее время ограничены возможности распределения и передачи электрической энергии в Киев. По его словам, сейчас блоки атомных электростанций работают не на полную мощность, потому что некуда передавать электрическую энергию.

"То есть генерация на самом деле есть. Сейчас разгружены блоки атомных электростанций, потому что некуда передавать электрическую энергию, поскольку повреждены линии. Эта проблема существует. Поэтому здесь не погода главное", - сказал Рябцев.

По его словам, самая большая проблема - нехватка времени на восстановление инфраструктуры.

"Главное - это ресурс времени, которого критически не хватает. Нельзя увеличить продолжительность суток. И так уже работают круглосуточно в ночную смену более 60 бригад только в Киеве. Поэтому ждем, пока это железо наконец починят", - подытожил эксперт.

Ситуация со светом в Киеве - последние новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко сообщал, что Россия наносит удары по подстанциям для того, чтобы оставить Киев без внутреннего и внешнего энергоснабжения.

21 января министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что эксперты разработали технические решения, которые позволят перейти к "жестким, но прогнозируемым" графикам отключения электроэнергии в Киеве.

