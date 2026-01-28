Температура в Украине упадет до -24 и ниже: синоптик сообщила, когда будет пик морозов

Новая волна похолодания начнется уже с 30 января.

Еще завтра, 29 января, в Украине будет тепло, а уже с 30 числа начнется новое похолодание. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра фактически единственный теплый день в ближайшей перспективе - везде оттепель и осадки, мокрый снег или дождь", - уточнила она.

По прогнозу, температура воздуха и ночью, и днем будет около нуля или с небольшими "плюсами". В южной части +4...+7, в Крыму +7...+14 градусов.

Однако уже с 30 января мощный антициклон начнет вытеснять из Украины тепло и влагу. Ожидается, что 30 января начнет холодать на севере, а 31 января - 1 февраля холодный воздух распространится практически повсеместно. В начале февраля уже везде будет преобладать холодная или очень холодная погода.

"Пик морозов, по предварительным прогнозам, придется на 1-3 февраля, ночная температура воздуха -15...-24 градуса, в северной части, возможно, и ниже", - сообщила Наталья Диденко.

Когда в Украине снова потеплеет - прогноз на февраль 2026

Начало февраля в Украине, вероятно, пройдет с ощутимыми морозами, однако в течение месяца ожидаются периодические потепления. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, комментируя общие ожидания относительно погоды в феврале.

По предварительным расчетам синоптиков, в северных и западных регионах средние температурные показатели будут соответствовать климатической норме. Зато на юге и востоке страны температура может быть выше нормы примерно на 1,5 градуса.

Как отметила специалист, самой холодной, вероятно, будет первая декада февраля – с типичной зимней погодой и морозами. В дальнейшем не исключаются периоды потепления, однако они будут иметь неустойчивый характер. Температура будет колебаться волнообразно – от оттепелей с плюсовыми значениями до возвращения морозов с переходом через ноль.

