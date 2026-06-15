Цены упадут до 6 гривень на литр: эксперт раскрыл, когда подешевеют бензин и дизель

Снижение цен на украинских АЗС может происходить не сразу, а постепенно.

Цены на дизельное топливо в Украине могут снизиться примерно на 6 гривень за литр, а на бензин – на 4 гривни на фоне падения мировых котировок нефти и ожиданий относительно открытия Ормузского пролива. Об этом в комментарии УНИАН сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Он отметил, что тенденция к снижению продолжается уже три недели и, скорее всего, продолжится и в дальнейшем.

"По дизелю на сегодняшний день есть потенциал снижения где-то на 6 гривень. Но это не значит, что завтра сразу минус 6 гривень. Мы будем снижаться на гривню-две каждую неделю. По бензину потенциал немного меньше, где-то 4 гривни", – пояснил Леушкин.

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По его словам, бензин подешевеет не так существенно, как дизель, поскольку накануне он начал дорожать вследствие новых требований к бензину с маркировкой Е10, который содержит до 10% биоэтанола. Из-за этого пришлось закупать дополнительный ресурс и домешивать его, что увеличило логистические расходы.

"Но хочу отметить, что на данный момент Ормузский пролив не открыт. Возможно, его откроют в пятницу (19 июня, - УНИАН). Это немного оптимистично. Но что-то подсказывает, что что-то пойдет не так и это все биржевые манипуляции", - отметил эксперт.

При этом он считает, что нынешняя ситуация на рынке выглядит слишком благоприятной, что нетипично для привычной динамики.

"Это не в стиле Трампа (президента США Дональда Трампа, - УНИАН), так сказать. Стилю Трампа присущи качели: что-то открываем, подписываем, завтра бомбим, послезавтра снова открываем, а потом снова что-то бомбим. А здесь все складывается очень хорошо. Возможно, это уже начало подготовки к выборам в Конгресс", – отметил Леушкин.

В то же время он не ожидает резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа.

"Я не вижу, что при Трампе будет такое повальное снижение до 60 долларов. Такого не будет. Сейчас нефть, возможно, просядет где-то до 75 долларов, а потом что-то случится, и она снова подскочит до 85-90 долларов", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что текущее снижение на 6 грн по дизелю и 4 грн по бензину – реакция на новости о возможной договоренности, а не на реальное увеличение предложения нефти, ведь Ормузский пролив до сих пор закрыт.

"Это на ожиданиях открытия. Но там еще что-то случится. То корабль взорвется, то Иран передумает, то КСИР (Корпус стражей Исламской революции, - УНИАН) скажет, что договорились не с тем. Гладко точно не будет", - добавил Леушкин.

Цены на нефть и топливо - последние новости

15 июня стало известно, что мировые цены на нефть резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана заявили о достижении предварительной договоренности о прекращении войны и возобновлении движения через Ормузский пролив.

Ранее основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщал, что с июля украинским водителям стоит внимательнее относиться к качеству бензина и не гнаться за слишком низкими ценами, поскольку Украина переходит на новый стандарт маркировки топлива.

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