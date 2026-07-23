Цены на АЗС в Украине бьют рекорды: сколько стоит бензин и дизель сегодня

За последние сутки больше всего подорожало дизельное топливо, и теперь оно стоит в среднем 83 гривни за литр.

Цены на топливо на украинских АЗС продолжают стремительно расти. За последние сутки подорожали все основные виды топлива, а больше всего – дизель и бензин, свидетельствуют данные портала Минфина.

По состоянию на 23 июля средняя стоимость бензина А-95 премиум в Украине выросла на 59 копеек – до 82,87 грн за литр (+0,72%). Бензин А-95 подорожал еще существеннее – на 63 копейки – до 79,03 грн за литр (+0,80%). Цена бензина А-92 увеличилась на 30 копеек и достигла 75,37 грн за литр (+0,40%).

В то же время дизельное топливо подорожало на 1,30 грн и теперь в среднем стоит 83 грн за литр (+1,59%), а автомобильный газ подорожал на 65 копеек – до 41 грн за литр (+1,61%).

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Цены на АЗС

Самый дорогой бензин А-95 премиум продает Grand Petrol – 86,99 грн за литр. В крупных сетях SOCAR он стоит 86,90 грн, WOG – 85,90 грн, а ОККО – 84,90 грн. При этом бензин А-95 дороже всего стоит на АЗС Grand Petrol – 83,99 грн/л, SOCAR – 83,90 грн/л, WOG – 82,90 грн/л и ОККО – 81,90 грн/л. Самые низкие цены предлагает сеть Rodnik – 70,30 грн/л.

Бензин А-92 дороже всего продают на АЗС Ovis – 77,40 грн/л. Самый дешевый А-92 можно найти на АЗС ZOG – 66,90 грн/л.

Что касается дизельного топлива, то самая высокая цена зафиксирована в сети Motto – 92,30 грн/л. Среди крупнейших операторов дизельное топливо на WOG стоит 85,90 грн/л, на Grand Petrol – 85,99 грн/л, на SOCAR – 84,90 грн/л, а на ОККО – 84,90 грн/л. Дешевле всего дизельное топливо продает "Катрал" – 78,99 грн/л.

Автомобильный газ дороже всего продают на заправках Motto – 56,90 грн/л, что существенно превышает цены других операторов. Среди крупных сетей на KLO, WOG и ОККО автогаз стоит 41,90 грн/л, на SOCAR – 41,76 грн/л. Самые низкие цены предлагают "Авантаж 7" – 37,95 грн/л, "Катрал" – 38,38 грн/л, "Олас" – 38,30 грн/л и "БРСМ-Нафта" – 38,53 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр уже в течение двух недель. Причина – стремительное подорожание на оптовом рынке и риски поставки топлива морским путем.

22 июля стало известно, что цены на три основные марки бензина в Украине обновили исторические максимумы третий день подряд. Дизельное топливо также активно дорожало.

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