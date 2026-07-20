ЕС блокирует дополнительные доходы Кремля: повышение потолка цен на российскую нефть отложили

21-й пакет санкций будет предусматривать долгосрочную приостановку автоматического пересмотра ценового потолка на нефть.

Европейский Союз пока не будет ослаблять санкционный механизм, направленный на ограничение доходов Российской Федерации от экспорта нефти, несмотря на рост мировых цен из-за войны между Ираном и Израилем.

Как пишет DIE ZEIT, представители стран-членов ЕС договорились приостановить до 23 июля автоматический пересмотр предельной цены на российскую нефть, который должен был состояться уже 22 июля.

Без этого решения действующий ценовой потолок на уровне 44,1 доллара за баррель пришлось бы существенно повысить. Соответствующий механизм предусматривает, что предельная цена автоматически корректируется в соответствии с рыночной ситуацией и остается примерно на 15% ниже средней цены российской сырой нефти. Это необходимо для сохранения эффективности санкций и ограничения нефтяных доходов Кремля.

Видео дня

Впрочем, при разработке этого механизма не учитывался сценарий резкого скачка мировых цен из-за войны вокруг Ирана и существенного ограничения судоходства через Ормузский пролив. Если бы произошла автоматическая корректировка, то Россия смогла бы значительно увеличить доходы от экспорта нефти.

Приостановка пересмотра – временное решение. К следующему четвергу страны ЕС планируют согласовать 21-й пакет санкций против России из-за продолжающейся агрессии против Украины. Ожидается, что он будет предусматривать уже долгосрочную приостановку автоматического пересмотра так называемого ценового потолка на нефть.

Для обеспечения соблюдения этого механизма санкции грозят компаниям, участвующим в транспортировке российской нефти по цене, превышающей установленный лимит. Ограничения также распространяются на судоходные компании, а также на предприятия, предоставляющие страховые, технические, финансовые и посреднические услуги.

Переговоры по 21-му пакету санкций продолжаются в Брюсселе уже несколько недель. По словам дипломатов, достижению компромисса мешают национальные интересы отдельных государств-членов. В частности, Греция стремится защитить свои судоходные компании, получающие прибыль от перевозки сжиженного природного газа в третьи страны.

Цены на российскую нефть – главные новости

В прошлом году ЕС принял динамический механизм, обеспечивающий автоматическое установление ценового предела каждые шесть месяцев на уровне, на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals. В то же время в результате войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива цены на нефть резко выросли. В результате следующий автоматический пересмотр верхнего предела мог бы привести к его повышению как минимум до 65 долларов за баррель.

В мае стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность временного замораживания ценового предела на российскую нефть из-за продолжения войны на Ближнем Востоке.

Еще в июне ЕС намеревался согласовать 21-й пакет санкций против России, направленный против нефтяных доходов РФ, её банков и "теневого флота". Ключевым предложением должно стать закрепление верхнего предела цены на российскую нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: