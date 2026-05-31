ЕС хочет заморозить 'потолок цен' на российскую нефть из-за неожиданной проблемы, - Bloomberg

Текущий ценовой порог составляет 44,10 доллара за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета.

Европейский Союз рассматривает возможность временной заморозки "ценового потолка" на российскую нефть из-за продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg со ссыдкой на свои источники.

В прошлом году ЕС принял динамический механизм, обеспечивающий автоматическое установление ценового потолка каждые шесть месяцев на уровне, на 15 % ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals. Текущий ценовой порог составляет 44,10 доллара за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета.

В соответствии с этим ограничением европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, в отношении нефти, продаваемой по цене выше установленного порога.

Видео дня

В то же время в результате войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива цены на нефть резко выросли. В результате следующий автоматический пересмотр потолка мог бы привести к его повышению как минимум до 65 долларов за баррель.

Евросоюз теперь рассматривает несколько вариантов – сохранение потолка на текущем уровне (44,1 доллара), приостановка динамического и автоматического повышения цен до конца года в связи с исключительными обстоятельствами на Ближнем Востоке или ограничение любого роста до 60 долларов.

Этот шаг станет частью 21-го пакета санкций ЕС. ЕС планирует завершить работу над пакетом новых мер и официально предложить его в начале июня.

Что еще предусматривают новые санкции

Другие меры включают в себя санкции против банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и операторов криптовалют в третьих странах, которые Москва использует для обхода ограничений блока. Кроме того, санкции будут введены в отношении около 20 дополнительных танкеров российского "теневого флота".

Другие предложения включают торговые ограничения на некоторые критически важные минералы, металлы и руды, используемые в российской аэрокосмической отрасли, а также на разработку беспилотников, используемых для бомбардировки городов Украины, и на такие технологии, как радиоэлектронное подавление.

Блок также рассматривает возможность введения экспортного контроля в отношении около двух десятков компаний, включая компании из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии, которые, как утверждается, продолжают поставлять России товары, используемые в производстве оружия или необходимые для его изготовления.

Доходы РФ от нефти

Как сообщал УНИАН, с началом войны на Ближнем Востоке нефтяные доходы РФ существенно выросли. В апреле российские нефтяные компании уплатили в бюджет "страны-заправочной станции" 707,1 миллиарда рублей.

Росту доходов РФ от экспорта нефти способствовало временное разрешение США на продажу российской нефти. 18 мая американский Минфин в очередной раз продлил действие разрешения еще на 30 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: