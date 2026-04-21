Экспорт элитных авто в Россию: в Европе раскрыли еще один незаконный канал

В РФ экспортировались автомобили таких марок, как BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley.

Польша оштрафовала местную компанию на 20 миллионов злотых (5,5 миллиона долларов) за нарушение санкций Европейского Союза в отношении продажи роскошных автомобилей в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным польской налоговой службы, компания, которой управляют граждане Беларуси, в 2022–2023 годах закупала автомобили премиум-класса в Западной Европе, а затем экспортировала их в Россию через Польшу, Литву и Беларусь.

Всего было выявлено 100 автомобилей от таких производителей, как BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. Их общая стоимость составила более 49 миллионов злотых (около 13,6 миллиона долларов).

По данным Bloomberg, уже несколько месяцев подряд в Варшаве ведется борьба с компаниями, нарушающими санкции Евросоюза против РФ. Иногда представители промышленности сообщают властям о недобросовестной конкуренции, связанной с обходом санкций, в частности в сфере продажи удобрений, древесины, товаров класса люкс и тракторов.

Напомним, запрет на продажу в Россию предметов роскоши стоимостью более 300 евро и автомобилей стоимостью более 50 000 евро был частью ряда санкций, которые ЕС ввел против России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Десятки тысяч автомобилей экспортируются из Китая в Россию по "серым" схемам. Импорт из Китая составляет все большую долю всех автомобилей западных и японских брендов, зарегистрированных в РФ. Среди прочего через Китай в Россию активно поставляются немецкие роскошные кроссоверы, такие как Mercedes GLC 300 и BMW X1 xDrive25i.

Ранее стало известно о выявленной схеме ввоза элитных автомобилей в РФ. Журналисты отследили маршрут нового Range Rover, изготовленного в Солихалли. Выяснилось, что автомобили сначала доставляли на стоянку вблизи границы между Грузией и Россией. После кратковременного хранения на стоянке машины перемещали к пограничному пункту, после чего они пересекали российскую границу.

