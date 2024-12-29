Западные предметы роскоши по-прежнему легко попадают в Москву, и это посылает опасный сигнал Китаю.

Страны Европы ввели санкции против Российской Федерации после начала полномасштабного вторжения в Украину, в том числе, под ограничения попали и дорогие авто. Вот только россияне продолжают покупать элитные западные машины.

Постоянный обозреватель The Times Эд Конвэй в своей статье рассказал, как дорогие авто попадают в Россию в обход западных санкций. Он проследил путь нового Range Rover, произведенного в Солихалле.

По его словам, машины привезли на стоянку на границе Грузии и России. В колонне находились Mercedes G-wagons, BMW и Porsche, даже Lamborghini. После того, как их оставили на стоянке, их отвезли на несколько сотен ярдов к пограничному пункту, после чего авто пересекли границу России. Затем их забрал другой грузовик.

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Проезжая по одному, водители говорят пограничникам, что они едут транзитом в Казахстан, таким образом машины могут пересечь границу, технически не нарушая правил. Оказавшись в России, они остаются в стране. При этом они даже не фигурируют в официальных таможенных данных. С точки зрения статистики они, по сути, исчезают.

Данная ситуация объясняет, почему экспорт машин из Европы в Россию упал до ноля, но экспорт в страны Кавказа и Центральной Азии резко возрос. Внезапно Азербайджан, который раньше занимал второстепенное место в торговле автомобилями, обогнал Португалию и Швецию и стал одним из крупнейших автомобильных рынков. Британская автомобильная лоббистская группа, Общество автопроизводителей и торговцев, настаивали на том, что в этом нет ничего подозрительного. Там заверяли, что Азербайджан не отправлял авто в Россию, указывая на таможенные данные. Как показала история в Грузии, информация, которую предоставляет таможня, не являются достоверной.

Конвэя указал, что на днях BMW созналась в продаже "более 100" роскошных авто в Россию через серый рынок. Состоятельные россияне нанимают личных покупателей и контрабандистов, чтобы ввозить в Москву и Санкт-Петербург предметы роскоши и последние новинки европейской моды.

История с авто важна тем, что доказывает: чтобы ни говорили данные о торговле, санкционные товары продолжают поступать в Россию. Автомобили не так-то просто спрятать, как компоненты беспилотников. Детали радаров и навигационные устройства легко помещаются в коробки, которые можно перевозить на грузовиках. Из данных о торговле известно, что Британия и ЕС в беспрецедентных количествах отправляют на Кавказ так называемые товары двойного назначения.

За ситуацией внимательно следит Пекин. В Китае создали межведомственную группу для изучения того, как Россия обходит санкции, как в отношении товаров, так и в отношении финансовых активов, на которые Запад наложил арест - это вторая причина для беспокойства.

Дело в том, что у Китая гораздо больше финансовых активов за рубежом, чем у России, и он гораздо больше зависит от потоков комплектующих в страну и из нее. Санкции в случае войны с Тайванем должны заставить Пекин задуматься о своих действиях. Изучая действия Запада в отношении РФ, Пекин может готовиться к жизни в условиях ограничений.

Вместо того чтобы направлять свой импорт и экспорт через Кавказ и Индию, как это делает Россия, Китай может направлять компоненты через такие государства-сателлиты, как Вьетнам.

Из-за глобализации в случае новой глобальной холодной войны мировая экономика не рухнет. Если Россия - это шаблон, то есть основания полагать, что торговля не остановится, а просто станет более сложной.

Россия обходит санкции Запада

Россияне все еще могут купить элитный автомобиль известных европейских марок, хотя их официальный ввоз в РФ запрещен. Одним из самых главных помощником в обходе западных ограничений является Грузия.

Прямой экспорт запрещенных товаров в Россию, безусловно, упал до нуля, но он внезапно резко вырос для целого ряда соседей РФ. Внезапно Британия стала отправлять оборудование для беспилотников в Кыргызстан и экспортировать роскошные авто в Азербайджан, причем в огромных количествах. При этом сам Азербайджан резко стал экспортировать элитные авто в другие страны Кавказа и Центральной Азии, включая Грузию и Казахстан, хотя он их не производит.

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