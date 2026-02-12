В России резко выросли продажи ввезенных из Китая западных машин, - Reuters

В прошлом году в РФ было зарегистрировано почти 47 000 новых автомобилей BMW, Mercedes и Volkswagen Group.

Десятки тысяч автомобилей экспортируются из Китая в Россию по "серым" схемам. Таким образом, Москва обходит санкции Запада, а автопроизводители – обязательства покинуть российский рынок.

Агентство Reuters пишет, что импорт из Китая составляет все большую долю всех автомобилей западных и японских брендов, зарегистрированных в России. Количество таких машин выросло более чем вдвое с 2023 года.

Отмечается, что в прошлом году в России было приобретено около 30 000 автомобилей Toyota, из них почти 24 000 произведены в Китае. В течение того же периода было продано почти 7000 автомобилей Mazda - почти все они были произведены в Китае.

Стоит сказать, что гибриды таких брендов, как Toyota, входят в число самых популярных японских моделей в РФ. Россияне ценят эти автомобили за надежность и практичность.

Немецкие автомобили также пользуются спросом в России. В прошлом году в России зарегистрировали почти 47 000 новых автомобилей BMW, Mercedes и Volkswagen Group, включая бренды Audi, Porsche и Skoda.

Более 20 000 этих автомобилей были произведены в Китае. Остальные машины были произведены в Европе, но многие из них, вероятно, проходили через Китай по пути в РФ.

Десятки грузовых документов, проанализированных Reuters, показали примеры импорта немецких люксовых внедорожников в Россию через Китай, в частности автомобилей Mercedes GLC 300 и BMW X1 xDrive25i.

"Учитывая объемы торговли между Россией и Китаем, которые значительно выросли в последние годы в автомобильном секторе, очевидно, что многие автомобили, импортированные в Китай из Германии, в конечном итоге оказываются в России", – говорит аналитик Фелипе Муньос, возглавляющий платформу Car Industry Analysis.

Как Россия обходит санкции – последние новости

Издание The Times раскрыло схему ввоза элитных авто в Россию. Издание проследило маршрут нового Range Rover, который изготовили в Солихалле. Как оказалось, машины доставили на стоянку на границе между Грузией и РФ. В колонне были Mercedes G-Wagon, BMW, Porsche и даже Lamborghini. После временного пребывания на стоянке их переместили на несколько сотен метров к пограничному пункту, откуда автомобили пересекли российскую границу.

Еще ранее специалисты выяснили, что по состоянию на 2024 год британские автопроизводители продолжали продавать в Россию роскошные автомобили на сотни миллионов фунтов стерлингов.

