Транспортные средства. на поставку которых установлены ограничения, могут попадать в РФ через третьи страны.

Британские автопроизводители продолжают продавать в Россию, которую покидают западные компании, роскошные автомобили на сотни миллионов фунтов стерлингов даже после вторжения в Украину и введения санкций. Транспортные средства экспортируют через страны бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствует анализ Sky News, основанный на официальных торговых данных HMRC.

В то же время отмечается, что прямой британский экспорт автомобилей в Россию упал до нуля с 2022 года. Однако наблюдается увеличение экспорта в соседние с Россией страны, прежде всего Азербайджан. Так, в прошлом году Великобритания экспортировала в Азербайджан автомобилей на сумму 273 млн фунтов стерлингов, что на 1,86% больше, чем за пятилетний период до вторжения.

"Рост экспорта в Азербайджан не только беспрецедентный, но и аналогичный годовому экспорту автомобилей в Россию за два года до введения санкций, который в среднем составлял 330 млн фунтов стерлингов", – пишет издание.

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Данные ООН по международной торговле показывают, что вместе с беспрецедентным ростом экспорта автомобилей из Британии в Азербайджан зафиксирован беспрецедентный рост экспорта автомобилей из этой страны в Россию.

Источники Sky также рассказали, что российские покупатели немецких автомобилей в основном отправляют их через Кыргызстан, для британских автомобилей они предпочитают использовать Азербайджан в качестве маршрута.

По словам журналистов, невозможно отследить каждую британскую партию после того, как она покинула порт, особенно после того, как она прибыла в третью страну. Однако правительство обеспокоено этой серой зоной, через которую товары могут поступать в Россию.

Автомобили являются одним из предметов, запрещенных к ввозу в Россию в рамках так называемого режима санкций "двойного использования". Существует конкретный запрет на продажу роскошных автомобилей – от 42 000 фунтов стерлингов.

Средняя стоимость британских автомобилей, экспортированных в Азербайджан, составляла более 100 000 фунтов стерлингов, что свидетельствует о том, что это были преимущественно или исключительно роскошные автомобили.

В то же время британские производители заявляют, что придерживаются санкций и не продают запрещенные авто в РФ.

"Если любой новый автомобиль Rolls-Royce был импортирован в Россию с конца февраля 2022 года, это было сделано без ведома или поддержки Rolls-Royce Motor Cars", – подчеркнули в компании. Представитель Bentley также указал на соблюдение санкций.

Журналисты добавили, что чаще всего товары в Азербайджан экспортируются через порт Бристоль. За два года после вторжения экспорт вырос до более 100 млн фунтов стерлингов в год.

Как РФ получает подсанкционные товары

Россия нашла лазейки для импорта не только запрещенных авто. Спецслужбы Литвы заявляют, что некоторые компании, работающие в Литве, пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других запрещенных товаров в РФ.

Также из Британии в Россию поступают другие товары, включая оборудование для беспилотников и тяжелой техники. Отправляются в такие страны, как Кыргызстан, Армения и Узбекистан, а затем перемещаются в РФ.

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