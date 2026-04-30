Подержанные кроссоверы, которые скупают украинцы: какая модель сейчас самая популярная

В течение первого квартала 2026 года автопарк Украины пополнился на 50,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Преобладающую долю среди них составили кроссоверы – 53%, сообщает "УкрАвтопром".

Средний возраст подержанных SUV, которые в этом году получили украинские номера, составляет восемь лет.

Наибольшим спросом пользуются бензиновые кроссоверы, доля которых составляет 61%. Сразу за ними идут дизельные (21%) и гибридные модели (8%). На электрокары и автомобили с ГБО приходится 7% и 3% соответственно.

Видео дня

Самым популярным в Украине кроссовером с пробегом стал Volkswagen Tiguan. Украинцы ценят автомобиль за надежность, комфорт и функциональность. Другими его преимуществами являются продуманная эргономика, широкий выбор двигателей и высокая ликвидность на вторичном рынке.

ТОП-10 самых популярных моделей SUV:

Volkswagen Tiguan – 2010 шт.; Audi Q5 – 1886 шт.; Nissan Rogue – 1716 шт.; Ford Escape – 1090 шт.; Nissan Qashqai – 1027 шт.; Mazda CX-5 – 949 шт.; BMW X3 – 829 шт.; Audi Q7 – 752 шт.; BMW X5 – 744 шт.; Hyundai Tucson – 653 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В первом квартале 2026 года в Украине было продано 9467 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 59% приходилось на автомобили с бензиновыми двигателями. Самым популярным в этом сегменте оказался Ford Escape.

Сообщалось также, что в первом квартале украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Доля электромобилей среди них составила 58% (в прошлом году этот показатель достигал 83%). Среди новых машин китайского производства наиболее популярными оказались BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 и Volkswagen ID. UNYX.

Вас также могут заинтересовать новости: