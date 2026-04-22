Подержанные авто из США: названы модели, которые раскупают украинцы

В первом квартале 2026 года в Украине было продано 9467 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю среди них – 59% – составили автомобили с бензиновыми двигателями. Сразу за ними идут электромобили, которые охватили 19% рынка. На третьем месте находятся гибридные авто, на долю которых приходится 12%. На дизельные модели и автомобили с ГБО пришлось 6% и 4% соответственно.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших автопарк Украины в период с января по март, составляет 7 лет.

ТОП-10 подержанных автомобилей, произведенных в США:

Ford Escape – 1090 шт.; BMW X3 – 756 шт.; Nissan Rogue – 690 шт.; BMW X5 – 635 шт.; Tesla Model 3 – 540 шт.; Jeep Cherokee – 521 шт.; Volkswagen Passat – 502 шт.; Tesla Model Y – 497 шт.; Jeep Grand Cherokee – 244 шт.; Chevrolet Bolt – 208 шт.

Украинский авторынок – что интересного

В течение первого квартала 2026 года украинцы купили 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Доля электромобилей среди них составила 58%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 83%. Если рассматривать отдельные модели, то среди новых легковых автомобилей китайского происхождения наибольшей популярностью пользуется компактный электрический внедорожник BYD Leopard 3.

Сообщалось также, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,1 тысячи дизельных автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых легковых автомобилей с дизельными двигателями лидером рынка выступает Renault Duster, который имеет стабильно высокий спрос в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: